Küçük bir doğum lekesiyle doğdu 14 sene sonra bakın ne hale geldi!

Şu sıralar herkes 14 yaşındaki genç kız Esmee'nin cesaretini konuşuyor. Yüzünde küçük bir doğum lekesiyle dünyaya gelen Esmee'nin lekesi 14 yaşına geldiğinde tüm yüzünü kapladı. Ancak o bu durumu kabullendi ve cesaretle istediklerini yapmaya devam ediyor. Doktorların, küçük bir doğum lekesiyle hayatına başlayan Esmee'nin durumunun doğum lekesinden daha ciddi olduğunu keşfetmesi çok zaman almadı. Zira küçük kızın lekesi her geçen gün büyümeye başladı. Doktorlar küçük kıza arteriovenöz malformasyon teşhisi koydu. Peki arteriovenöz malformasyon rahatsılığan ne sebep oluyor?



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