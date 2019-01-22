Küçük bir doğum lekesiyle doğdu 14 sene sonra bakın ne hale geldi!

HOLLANDA'da yaşayan Esmee küçük bir doğum lekesiyle dünyaya geldi. 14 yılda Esmee'nin yüzündeki leke tüm yüzümü kapladı ve doktorların Esmee'nin yüzündeki lekelere arteriovenöz malformasyon teşhisi koydular. Peki arteriovenöz malformasyon nasıl bir rahatsızlık?

Küçük bir doğum lekesiyle doğdu 14 sene sonra bakın ne hale geldi!

Şu sıralar herkes 14 yaşındaki genç kız Esmee'nin cesaretini konuşuyor. Yüzünde küçük bir doğum lekesiyle dünyaya gelen Esmee'nin lekesi 14 yaşına geldiğinde tüm yüzünü kapladı. Ancak o bu durumu kabullendi ve cesaretle istediklerini yapmaya devam ediyor. Doktorların, küçük bir doğum lekesiyle hayatına başlayan Esmee'nin durumunun doğum lekesinden daha ciddi olduğunu keşfetmesi çok zaman almadı. Zira küçük kızın lekesi her geçen gün büyümeye başladı. Doktorlar küçük kıza arteriovenöz malformasyon teşhisi koydu. Peki arteriovenöz malformasyon rahatsılığan ne sebep oluyor?

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Küçük bir doğum lekesiyle doğdu 14 sene sonra bakın ne hale geldi!

Hollanda'da yaşan 14 yaşındaki Esmee'nin yüzündeki lekeyi görenler hayrete düşüyor. Doğumda küçük bir leke ile doğan Esmee'nin yüzündeki leke gün geçtikçe büyüdü.

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Küçük bir doğum lekesiyle doğdu 14 sene sonra bakın ne hale geldi!

ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON NEDİR? Doktorlar küçük kıza arteriovenöz malformasyon (AVM) teşhisi koydu. Dolaşım sistemi hastalığı olan AVM, bazı damarlarlarda büyümeye ve yumuşak dokuda şişmelere neden oluyor.

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Küçük bir doğum lekesiyle doğdu 14 sene sonra bakın ne hale geldi!

Esmee'nin yüzü 14'üne geldiğinde bu tümör benzeri yapıyla kaplandı. Bir gözü tamamen kapanan genç kızın, diğer gözü %40 oranında görüyor. Yemeke yiyebiliyor ancak sıvıları pipet yardımıyla tüketebiliyor.

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