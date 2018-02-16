Küçük Besleme'nin Bilge'si büyüdü

'Küçük Besleme', Kemalettin Tuğcu'nun eserinden uyarlanmış 90'lı yılların son döneminde televizyonların en acıklı dramalarından biriydi

'Küçük Besleme', Kemalettin Tuğcu'nun eserinden uyarlanmış 90'lı yılların son döneminde televizyonların en acıklı dramalarından biriydi. 'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu böylece tanınmıştı. Peki Nur Kulakoğlu şimdi ne yapıyor?Döneminde ekranların en dramatik dizilerinden olan Küçük Besleme'de Bilge karakterini canlandırdı Nur Kulakoğlu. Aslında ekran macerası daha önceye de dayanıyordu. Twitter

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Türkiye onu küçük besleme Bilge olarak tanıdı ancak o 1992 yapımı Mum Kokulu Kadınlar filminde Fatma karakteriyle çıktı seyircinin karşısına. Ancak Fatma karakterinden daha çok tanınması evin hanımından türlü işkenceler gören Bilge karakteriyle oldu. Bilge hafızalara kısacık biçimsiz kesilen saçlarıyla kazınmıştı. Twitter

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Bilge'ye hayat veren Nur Kulakoğlu, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Nur Kulakoğlu 1992 yılında 'Aşık Oldum' ile başladığı oyunculuk serüvenini, 'Mum Kokulu Kadınlar', 'Avcı', 'Küçük Besleme', 'Üvey Baba' ve 'Sururi' gibi yapımlarda sürdürdü. Ekranlardan uzaklaşan Kulakoğlu, 18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Twitter

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