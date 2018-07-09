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Küçücük bedenini kimseye bırakmadı

Küçücük bedenini kimseye bırakmadı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine yakınlarını ziyarete giden Derya Kurtuluş, Çorlu'daki evine dönmek üzere trene bindi. Kurtuluş ve kızı Beren'in bulunduğu, 12703 No'lu yolcu treninin 5 vagonu, raydan çıkarak, devrildi. Kazada, Derya Kurtuluş, kızı ile birlikte yaşamını yitirdi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 18:36 - Güncelleme: 09-07-2018 18:36

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada Derya Kurtuluş (28), 10 aylık kızı Beren ile birlikte yaşamını yitirdi. 10 Aylık kızını kaybeden Melih Kurtuluş kızının tabutunu kendi taşıdı.

Anne ile kızının cenazesinin bugün Çorlu Garaj Camii'nde ikindi namazının ardından Vakıflar Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 10 Aylık kızını kaybeden Melih Kurtuluş kızının tabutunu kendi taşıdı. 

 

Derya Kurtuluş'un 3 yaşında 'Kemal' adında bir oğlunun bulunduğu, eşi Melih Kurtuluş'un Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda çalıştığı belirtildi.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 19:18 Allah rahmet eylesin,yakınlarına sabır versin ,amin

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