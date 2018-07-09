Küçücük bedenini kimseye bırakmadı

Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada Derya Kurtuluş (28), 10 aylık kızı Beren ile birlikte yaşamını yitirdi. 10 Aylık kızını kaybeden Melih Kurtuluş kızının tabutunu kendi taşıdı.

Anne ile kızının cenazesinin bugün Çorlu Garaj Camii'nde ikindi namazının ardından Vakıflar Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. 10 Aylık kızını kaybeden Melih Kurtuluş kızının tabutunu kendi taşıdı.

Derya Kurtuluş'un 3 yaşında 'Kemal' adında bir oğlunun bulunduğu, eşi Melih Kurtuluş'un Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda çalıştığı belirtildi.