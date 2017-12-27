Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü

Fatih Vatan Caddesi'nde seyreden bir otomobilin sürücüsünün kucağında çocuğuyla araç kullanması görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuğu kameralara yansıyan babanın, ışıklarda durduğu sırada kucağındaki çocuğunu sevdiği görüldü. Plakası çamur kaplı olan araç sürücüsü kucağındaki çocuğu severken görüntülendiğini fark etmesi üzerine, kırmızı ışıkta ilerlemek için hamle yaptı. Küçük çocuğu yan koltukta bulunan annesine vererek yoluna devam eden sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, sürücünün hem kendi canını hem de küçük çocuğunun canını tehlikeye atması 'bu kadarına da pes' dedirtti.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)