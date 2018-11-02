Kübişin Atölyesi - Atölye Sanatsal'ın kurs içeriğinde neler var?

Ahşap boyamada en çok kullanılan tekniklerin başında dekupaj tekniği gelir. Dekupaj tekniği, fotokopilerin veya dekupaj kağıtlarının, ahşap boyamada kullanılan malzemeler üzerine tutkalla yapıştırılmasıyla yapılan bir tekniktir. Peçete tekniği, seramik, cam, tahta gibi objelerin üzerine yapıştırılarak yapılan bir tekniktir. Transfer tekniği de, resimlerin obje üzerine ters çevrilerek aktarılmasıyla elde edilen bir tekniktir. Doku teknikleri ve zemin teknikleri de bulunmaktadır. Doku teknikleri, muhtelif malzemelerle objenin üzerine farklı dokuların yapılmasıyla olur. Kübişin Atölyesinde sadece ahşap boyama değil; polyester, seramik, kumaş, cam, galvaniz gibi objelerin üzerinde her türlü boyama teknikleri uygulanıyor. Bütün bunların yanında eski eşyalarınızı yeniliyor! Ahşap eşyalarınızda dekupay, stencil, eskitme, rölyef gibi farklı tarzlarda yapılmışlarını bulabilirsiniz.

Kaynak: cevapla.tv