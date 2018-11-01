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Kübişin Atölyesi - Atölye Sanatsal hangi faaliyetleri gösteriyor?

Kübişin Atölyesi - Atölye Sanatsal hangi faaliyetleri gösteriyor?

Herkesin bir hobisi vardır, öyle ya da böyle. Hobiler özellikle günlük hayatın stresinden kaçmak, bedenen ve ruhen arınmak için güzel birer meditasyondur. Ahşap Boyama da insanın ruhunu arındıran, üretmesine yardımcı olan ve içerisinde tasarımı barındıran yaratıcı hobilerden bir tanesidir. İnstagram adı ile kubisinatolyesi diye bilenen Kübra Üçer'in atölyesine göz atalım...

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 01:00 - Güncelleme: 01-11-2018 01:00

Kübra Üçer, Caddebostan'da resmi adı Atölye Sanatsal olan atölyesinde hem yarattığı ahşap ürünleri sergileyip, satıyor; hem de ahşap sevdalılarına kurslar veriyor. Instagram dünyası ise onu ve atölyesini kubisinatolyesi diye tanıyor. Kübişin Atölyesi 23 yıldır faaliyet gösteriyor. Kübiş'in Atölyesin'de ahşap boyama dersleri, ahşap boyama malzemeleri ve ahşap aksesuarlar bulunmaktadır, satışı yapılmaktadır ve eğitimi, verilmektedir.

Kübra Üçer,  çalışmalarını ve ahşap boyamaya olan sevgisini kubraucer.blogspot.com adlı blogundan hem de Facebook ve Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. 

Kaynak: cevapla.tv

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