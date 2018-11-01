Kübişin Atölyesi - Atölye Sanatsal hangi faaliyetleri gösteriyor?

Kübra Üçer, Caddebostan'da resmi adı Atölye Sanatsal olan atölyesinde hem yarattığı ahşap ürünleri sergileyip, satıyor; hem de ahşap sevdalılarına kurslar veriyor. Instagram dünyası ise onu ve atölyesini kubisinatolyesi diye tanıyor. Kübişin Atölyesi 23 yıldır faaliyet gösteriyor. Kübiş'in Atölyesin'de ahşap boyama dersleri, ahşap boyama malzemeleri ve ahşap aksesuarlar bulunmaktadır, satışı yapılmaktadır ve eğitimi, verilmektedir.

Kübra Üçer, çalışmalarını ve ahşap boyamaya olan sevgisini kubraucer.blogspot.com adlı blogundan hem de Facebook ve Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Kaynak: cevapla.tv