Kubilay Kanatsızkuş: Benfica beni istedi

Sezon başında Bursaspor'dan Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Kubilay Kanatsızkuş, çarpıcı açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kubilay, Bursaspor A Takımı'ndaki ilk sezonunda Benfica'dan teklif aldığını söyledi.

Kayserispor maçında attığı gol ve etkili futboluyla dikkat çeken 2 yaşındaki oyuncu, "Aldığımız sonuçlar bizim için sürpriz değil. Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz; hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor" dedi. Kubilay, "İsmail Kartal, benden koşup, mücadele etmemi bekliyor. Rakip savunmaları yıpratmak için mücadele ediyorum. El Kebir ile çok iyi anlaşıyoruz. İyi bir ikili olduk. İkimiz de mücadele etmeyi çok seviyoruz. El Kebir çok iyi çalışıyor ve bana çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

SEZON SONU İÇİN HEDEFİM AVRUPA

Genç futbolcu, "Ankaragücü'ne bir sezonluğuna kiralık olarak geldim. Burada takıma maksimum katkıyı yapıp, sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyorum. İsmail Kartal, benim transferimi çok istedi. Bursaspor'dakinden daha çok şans bulabileceğimi düşündüm. Transferim gerçekleşti" dedi.

''BENFİCA BENİ İSTEDİ''

Kubilay Kanatsızkuş, "Bursaspor A takımındaki ilk sezonumda, Benfica beni istedi. Ama öncelikle B takımları için düşünmüşler; o dönemdeki menajerim de bunu kabul etmedi. Fakat transferim o dönem gerçekleşmedi diye gelecekte gerçekleşmeyecek anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

BÜYÜK TAKIM DEVRİ BİTİYOR

Kubilay son olarak, "Artık büyük takım dönemi bitiyor. Anadolu takımlarının nasıl futbol oynadığını ve sonuçlar aldığını görüyoruz. Artık Süper Lig'de kolay galibiyetler yok" dedi.



