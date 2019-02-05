Küba'nın kanser aşısı Türkiye'ye geldi fiyatını duyanlar şoke oldu!

Küba'nın tıp dünyasında çığır açan akciğer kanseri aşısı artık Türkiye'ye de geldi. Ancak reçete ile ulaşılabilen bu ilacın fiyatı oldukça yüksek...

Ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetleriyle dünyaya örnek gösterilen Küba, son yıllarda kanser hastalıkları ile ilgili çalışmalarıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle akciğer kanseri için geliştirdikleri aşı tedavisi, dünyadaki bir çok hastaya umut oldu. Öte yandan Küba'nın bu çığır açan kanser aşısı artık Türkiye'ye de geldi. Ancak fiyatı oldukça yüksek... Twitter

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Avrupa'dan çok sayıda hastanın akciğer kanseri aşısı yaptırmak için Küba'ya değil artık Türkiye'ye geldiğini belirten Fitoterapi ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, özellikle ileri evre veya küçük hücreli dışı akciğer kanseri denilen, başka organa sıçramış akciğer hastalarına tıbbı tedaviyi aldıktan sonra bu aşının reçete ile kullanılabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Canfeza Sezgin, ardından şunları söyledi; Twitter

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“Sağlık Bakanlığına teşekkür ederim. Türkiye'ye hastalarına farklı bir tedavi imkanını sundukları için müteşekkiriz. Özellikle ileri evre veya küçük hücreli dışı akciğer kanseri dediğimiz, başka organa sıçramış akciğeri hastalarına tıbbı tedaviyi aldıktan sonra eğer hastalıkları ilerlemediyse akciğer kanseri aşısını reçete ile kullanabiliyoruz... Twitter

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