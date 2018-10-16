Kübalı eski boksör İslam'ı seçti sünnet oldu! Şimdi ise...

KÜBALI eski boksör Erly Mayan Speck (41), yerleştiği Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşamaya başladı. Reklam şirketinin atölyesinde çalışıp, geçimini sağlayan Speck, boş vakitlerinde de çocuklara gönüllü boks eğitimi veriyor. Müslüman olan, sünnet edilen ve camide vakit namazlarını kılan Speck, Trabzonlu kız arkadaşıyla da nişanlanarak, evliliğe ilk adımı attı.
Türkiye Boks Federasyonu'nca 1996'da Küba'da düzenlenen etkinlikte, dönemin Boks Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi Kaya Özlü ile tanışan boksör Erly Mayan Speck, sporu bıraktıktan sonra 1 yıl önce Trabzon'a geldi.
Akçaabat ilçesinde yaşamaya başlayıp, reklam şirketinin atölyesinde işçi olarak çalışan ve spor kulübünde de boks antrenörlüğü yapan Speck, mahallede çocuklara da gönüllü boks eğitimi veriyor. İslam'ı seçen ve sünnet edilen Speck, vakit ile cuma namazlarını camide kılıyor. Speck, kentte tanıştığı Trabzonlu kız arkadaşıyla da nişanlandı.
Kübalı Erly Mayan Speck, Türkiye'yi çok sevdiğini ve hayalinin burada yaşamak olduğunu belirterek, "Trabzon'a geldim. Burayı çok seviyorum. Buradan gitmek istemiyorum. Karadeniz insanı çok sevecen. Bana sahip çıktılar. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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