Kübalı eski boksör İslam'ı seçti sünnet oldu! Şimdi ise...

Akçaabat ilçesinde yaşamaya başlayıp, reklam şirketinin atölyesinde işçi olarak çalışan ve spor kulübünde de boks antrenörlüğü yapan Speck, mahallede çocuklara da gönüllü boks eğitimi veriyor. İslam'ı seçen ve sünnet edilen Speck, vakit ile cuma namazlarını camide kılıyor. Speck, kentte tanıştığı Trabzonlu kız arkadaşıyla da nişanlandı.

