Kuaförde pedikür yaptırdı sonra kusmaya başladı az daha kesiyorlardı

ABD'de akılalra durgunluk veren bir olay yaşandı. 35 yaşındaki Tracy-Lynn Martinez isimli kadın Kuzey Carolina'daki bir güzellik salonuna gitti. Ayaklarına pedikür yaptıran kadın, ertesi gün sürekli kusmaya başladı. Sonrasında olanlar ise inanılacak gibi değil.