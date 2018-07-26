Kuaförde pedikür yaptırdı sonra kusmaya başladı az daha kesiyorlardı

ABD'de akılalra durgunluk veren bir olay yaşandı. 35 yaşındaki Tracy-Lynn Martinez isimli kadın Kuzey Carolina'daki bir güzellik salonuna gitti. Ayaklarına pedikür yaptıran kadın, ertesi gün sürekli kusmaya başladı. Sonrasında olanlar ise inanılacak gibi değil.
BACAĞI ŞİŞMEYE BAŞLADI; Vücudunda titremeler de başlayan talihsiz kadının bacağı aniden şişmeye başladı. Acilen ambulans çağıran kadına doktorlar müdahale etti. Bacağındaki şişen yerler alınan kadına 3 ay tedavi uygulandı.
TEMİZLİĞİE DİKKAT; Martinez, yaşadıklarını ve bacağının halini sosyal medya hesabından paylaştı. Martinez, masum gibi görünen pedikürün oldukça tehlikeli olduğunu ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiği konusunda hemcinslerini uyardı.
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