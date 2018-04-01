  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Krtik görüşmeden flaş Menbiç kararı çıktı Türkiye ne yapacak?

Krtik görüşmeden flaş Menbiç kararı çıktı Türkiye ne yapacak?

Washington’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan arasında yapılan kritik görüşmede, Türkiye’nin Afrin’den sonraki hedefi olarak işaret edilen Menbiç’le ilgili önemli bir karar alındığı öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-04-2018 08:29 - Güncelleme: 01-04-2018 08:29

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’deki Amerikan askerlerini geri çekeceğini açıklamasından sonra Washington’da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan arasında yapılan kritik görüşmede, Türkiye’nin Afrin’den sonraki hedefi olarak işaret edilen Menbiç’le ilgili önemli bir karar alındığı öğrenildi.

BİRLİKTE İLERLEME: Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre taraflar, ‘Menbiç konusunda birlikte ilerleme kaydedilmesi hususundaki kararlılıklarını’ teyit etti. 

Diplomasi kulislerinde bu kararlılık vurgusu, iki tarafın bir zaman dilimi içinde Menbiç’ten terör örgütü PYD/PKK’nın uzaklaştırılması konusunda ‘uzlaşma anlayışına’ hâkim olduğu şeklinde yorumlandı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Başkanı Trump’ın görevden aldığı Rex Tillerson’ın iki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için 16 Şubat’ta başlattığı ve bu kapsamda 8-9 Mart’ta yapılan ilk çalışma grubu toplantısının devamı niteliğindeki önceki günkü görüşmede, Türk-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular kapsamlı şekilde değerlendirildi. 

Türk kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu toplantıda şu başlıklar ele alındı:

NATO MÜTTEFİKLİK RUHU: NATO müttefikleri Türkiye ve ABD, ortaklık ruhu çerçevesinde, müşterek endişeleri ele almak yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

Taraflar, Türkiye-ABD ilişkilerinin mevcut durumunu gözden geçirip, ikili ilişkileri etkileyen başlıca meseleleri çözüme kavuşturmaya yönelik çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Toplantı, Menbiç konusunda daha önceki görüşmeler temelinde yapıldı. Bu çerçevede taraflar, birlikte ilerleme kaydedilmesi hususundaki kararlılıklarını teyit ettiler.

SURİYE’DE ORTAK ÇABA: Taraflar, terör örgütü DEAŞ’ın kalıcı şekilde yenilgiye uğratılmasını teminen ABD ve Türkiye arasındaki işbirliğini arttırmanın yollarını ele alıp Suriye’de DEAŞ’tan kurtarılan alanlarda güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba sarf edilmesinin önemini de vurguladılar.

Türk tarafı, Afrin’deki gelişmeler ile insani yardım faaliyetleri ve istikrarı sağlamaya yönelik adımlar hakkında ABD tarafına bilgi verdi.

GÜVENLİ EVE DÖNÜŞ

Taraflar, Suriye’nin tamamında istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yapıp, etnik veya dini aidiyetlerine bakılmaksızın yerlerinden edilmişlerin zamanlıca, gönüllü olarak, düzenli ve güvenli bir şekilde evlerine dönmelerinin ve herhangi bir engelle karşılaşmadan insani yardıma erişimleri dahil olmak üzere sivillerin korunmasının öneminin altını çizdiler.

Toplantı kapsamında Türk ve ABD heyetleri arasında konsolosluk ve adli konularda da görüşmeler yapıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Krtik görüşmeden flaş Menbiç kararı çıktı Türkiye ne yapacak? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro