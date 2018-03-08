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Kronik böbrek hastalığı kısırlığa neden olabilir mi ?

Kronik böbrek hastalığı kısırlığa neden olabilir mi ?

Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Böbrek yetmezliği ilerleyen evrelerinde kalp yetmezliğine, koroner arter hastalığına, kalp ritim bozukluklarına, hipertansiyona ve kansızlık gibi birçok hastalığa neden olabilir” dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 00:27 - Güncelleme: 08-03-2018 00:27

Böbrekler vücudun sağlıklı kalmasını sağlayan organların başında geliyor. 8 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında böbrek sağlığının önemi konusunda açıklama yapan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Böbrek yetmezliği ilerleyen evrelerinde kalp yetmezliğine, koroner arter hastalığına, kalp ritim bozukluklarına, hipertansiyona ve kansızlık gibi birçok hastalığa neden olabilir” açıklamasında bulundu. Dr. Atasoyu, kronik böbrek hastalığının ayrıca kısırlığa da neden olabileceğini belirtti.

Böbrek hastalıklarından korunmak için sağlıklı beslenmek, ideal kiloda olmak ve düzenli egzersiz yapmanın mutlaka gerektiği uyarısında bulunan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Bunlara ek olarak kan şekeri ve kan basıncını doktorun önerdiği aralıklar ile kontrol ettirmek, özel bir neden yoksa günde 1.5-2 litre civarında su içmek ve gelişigüzel ilaç kullanımından uzak durmaya dikkat etmek de böbrek hastalıklarından korunmada oldukça önemli” dedi.

Böbrek yetmezliği hastalıklara davetiye çıkartıyor
Böbrek yetmezliğinin ilerleyen evrelerinde başka sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini anlatan Dr. Atasoyu, “Bunları kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kalp ritim bozuklukları, hipertansiyon, kansızlık, kemik-mineral bozuklukları, sindirim sistemi bozuklukları, sinir sistemi sorunları ve kısırlık olarak sıralayabiliriz” şeklinde konuştu.

Böbrek hastalığı dünyada 195 milyon kadını etkiliyor
Kronik böbrek hastalığının dünya genelinde 195 milyon kadını etkilediğini belirten İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Kronik böbrek hastalığı oranı kadınlarda yüzde 14, erkeklerde ise yüzde 12. Dünyada her yıl yaklaşık 600 bin kadın böbrek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor” dedi.

Kronik böbrek hastalığı kısırlığa neden olabilir
Böbrek enfeksiyonlarının kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla oluştuğunu söyleyen Atasoyu, “Kronik böbrek hastalığı hem gebeliğin gidişini olumsuz etkiler hem de kısırlığa neden olur” dedi. Atasoyu, sistemik lupus eritematozus hastalığının kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha fazla sıklıkta görüldüğünü belirterek bu hastaların yüzde 50-60’ında böbreklerin de etkilendiğini söyledi.

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