Kriz tırmanıyor! Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı...

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizinde tansiyon ve karşılıklı suçlamalar her geçen saat biraz daha sertleşiyor... Savunma Bakanı Gavin Williamson, 23 Rus diplomatı sınırdışı etmelerine Moskova'nın olası misillemesi hakkında konuşurken "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı'' dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise İngiliz Savunma Bakanı'nın gösterdiği tepkinin İngiltere'nin endişeli ve saklayacağı bir şeyler olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

4 ÜLKE RUSYA'YA KARŞI BİRLEŞTİ: Öte yandan, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD ortak bir yazılı açıklamayla, eski Rus ajanın öldürülmesinin İngiltere'nin bağımsızlığına karşı bir saldırı olduğunu ifade etti.

Kasım 2017'de Savunma Bakanlığına getirilmesinden beri ilk önemli konuşmasını yapan Williamson, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu tehditler, savunma programının modernleştirilmesi, silahlı kuvvetlere daha fazla yatırım yapılmasının yanısıra eski Rus casus Skripal'in zehirlenmesi vakasıyla ilgili atılan adımlardan da söz etti.

ASKERİ MİSİLLEME SEÇENEK Mİ?: Gazetecilerden biri, Savunma Bakanı'na ''Rusya, Moskova'daki İngiliz diplomatları sınırdışı edeceğini söyledi. İngiltere'nin buna karşı uygulayacağı ikinci misilleme paketi var mı? Ve buna askeri karşılık da dahil olabilir mi?'' diye sordu. Askeri geçmişi olmayan bakan Williamson şu yanıtı verdi:

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ÇEKİP GİTMELİ VE ÇENESİNİ KAPAMALI: ''Bizim yaptığımıza Rusya'nın ne tepki göstereceğine bakacağız. Rusya topraklarımızda kesinlikle menfur bir şey yapmıştır. Biz buna tepkimizi verdik. Açık konuşmak gerekirse Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı. Ama bizim eylemlerimize karşılık verirlerse dikkatle değerlendiririz ve seçeneklerimizi inceleriz. Ancak karşılığımızla ilgili peşin hükümde bulunmak yanlış olur.''

ZAHAROVA: GİZLEMEK İSTEDKLERİ BİR ŞEYLER VAR

Williamson'ın basın toplantısında Moskova'dan gecikmeden yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından verdiği yanıtta, İngiliz Savunma Bakanı'nın açıklamasının tonunun, "Londra'nın gizlemek istediği bir şeyler olduğunu gösterdiğini" söyledi. İngiltere'nin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi gereği kendi topraklarında kullanılan sinir gazı hakkındaki bilgiyi paylaşması gerektiği halde bunu yapmadığını belirten Zaharova, ''Belli ki ortaklarımız (İngiliz) gergin ve endişeli'' sözleriyle iğneledi.

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