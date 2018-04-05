Kriz geçiren hastaya ilk müdahaleyi CHP’li Kaftancıoğlu yaptı!

İSTANBUL Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan korkunç yangında yakınlarının tahliye edilmeye devam edilen binadan henüz çıkmadığını söyleyen vatandaş yaşadığı şok nedeniyle kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan hasta yakınına o sırada hastane bahçesinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kaftancıoğlu, ambulans gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. En yakın sağlık kuruluşuna sevk edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Canan Kaftancıoğlu hastane çıkışında ise şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda sorulacak çok şey var ama zamanı değil. Şu anda en büyük dileğimiz hastaneden bir ölü ve yaralının çıkmamış olması. Bütün hasta ve hasta yakınlarının tahliye edildiği söyleniyor. Oldukça geniş çaplı bir yangın var. Yangın sonrasında can kaybı ve herhangi bir yaralı olmadığını teyit ettikten sonra bu daha öncede olan ve şimdi tekrarlanan yangınla ilgili soracaklarımız var. Bir daha olmaması için neler yapılabileceğini sonrasında konuşacağız."