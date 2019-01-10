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Kritik ziyaret tarihi belli oldu! Türkiye'ye geliyorlar

Kritik ziyaret tarihi belli oldu! Türkiye'ye geliyorlar

Amerikan heyeti, patriot füzeleri için Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. ABD heyeti, 15-16 Ocak’ta ikinci kez Türkiye’ye geliyor.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 16:12 - Güncelleme: 10-01-2019 16:12

Amerikan heyeti, patriot füzeleri için 15-16 Ocak’ta ikinci kez Türkiye’ye geliyor.

Bugün bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Patriotların, Rusya'yla üzerinde anlaşılan S-400 hava savunma sisteminin yerini alamayacağını belirtmişti. 

Çavuşoğlu, "Bizim şu anda ihtiyacımız var. İlerde Patriot da  alabiliriz, eğer şartları uyarsa. Zamanlaması, ortak üretim, teknoloji transferi,  kredi imkanları, bunların hepsi uygun olursa. Bir ticaret yapıyorsunuz. Ama  ticarette, 'diğerini iptal et benden al' şartını Türkiye kabul etmez" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına ilişkin tamamlanmış bir  anlaşmanın söz konusu olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Rusya ile zaten S-400  anlaşması olmuş bitmiş bir anlaşmadır. Buna kimsenin bir şey söylemeye de hakkı  yoktur" ifadesini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2019 17:47 Neden geliyorlar? Neden kabul ediyoruz?

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