Kritik ziyaret tarihi belli oldu! Türkiye'ye geliyorlar

Amerikan heyeti, patriot füzeleri için 15-16 Ocak’ta ikinci kez Türkiye’ye geliyor.

Bugün bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Patriotların, Rusya'yla üzerinde anlaşılan S-400 hava savunma sisteminin yerini alamayacağını belirtmişti.

Çavuşoğlu, "Bizim şu anda ihtiyacımız var. İlerde Patriot da alabiliriz, eğer şartları uyarsa. Zamanlaması, ortak üretim, teknoloji transferi, kredi imkanları, bunların hepsi uygun olursa. Bir ticaret yapıyorsunuz. Ama ticarette, 'diğerini iptal et benden al' şartını Türkiye kabul etmez" diye konuşmuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına ilişkin tamamlanmış bir anlaşmanın söz konusu olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Rusya ile zaten S-400 anlaşması olmuş bitmiş bir anlaşmadır. Buna kimsenin bir şey söylemeye de hakkı yoktur" ifadesini kullanmıştı.