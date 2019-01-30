Kritik veri açıklandı dolar düşüşe geçti 30 Ocak dolar kuru

Doların gözü yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon tahmin raporundaydı. Rapor açıklandı ve Merkez Bankası enflasyon tahminini 15.2'den yüzde 14.6'ya indirdi.
30 Ocak sabahına 5.3170 ile güne başlayan dolar enflasyon açıklaması ile düşüşe geçti. Dolar açıklama sonrası 5.28'i gördü.
Öte yandan piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını dört gözle bekliyor. İşte kurdaki son durum:
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