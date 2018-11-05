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Kritik saat 16:30 ABD 8 ülkeyi açıklayacak

Kritik saat 16:30 ABD 8 ülkeyi açıklayacak

ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırdığı İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar bugün yeniden yürürlüğe girdi. Başta Enerji Bakanı Fatih Dönmez olarak bazı bakanlar Türkiye'nin yaptırımlardan muaf tutulacağını açıkladı. Ancak ABD'nin muaf olan 8 ülkeyi Türkiye saatiyle 16:30 açıklaması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 13:58 - Güncelleme: 05-11-2018 13:58

 ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in bugün Türkiye saatiyle 16.30'de yaptırımdan muaf tutulacak 8 ülkeyi açıklaması bekleniyor. 8 ülkeye 6 ay süreyle muafiyet tanınacak.
 

Ankara'dan gelen açıklamalar, ABD yönetiminin muafiyet tanıdığı ülkeler arasında Türkiye'nin de yer alacağı yönünde. 

MUAFİYET BEKLEYEN ÜLKELER 
Güney Kore, Japonya, Çin ve Hindistan da ABD yönetiminin kendilerine muafiyet tanıdığını açıkladı. Diğer üç ülkenin Avrupa'dan olması bekleniyor.  Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye ve Japonya'nın yanı sıra İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'dan petrol satın alan ülkeler arasında başı çekiyor. 

ABD Başkanı Donald Trump mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekilmiş, ilk yaptırımlar ağustos ayında yürürlüğe girmişti. Bugün yürürlüğe giren ikinci tur yaptırımlar İran'ın petrol gelirlerini sıfırlamayı amaçlıyor. Hedefte enerji, finans ve lojistik sektörleri de var. 

SINIR 6 AY
Sekiz ülkeye 6 ay süreyle muafiyet tanınacak. Altı ay sonra durum yeniden gözden geçirilecek.

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