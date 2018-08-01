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Kritik rakamlar açıklandı sonuçlar güzel

Kritik rakamlar açıklandı sonuçlar güzel

TİM, Temmuz ayı ihracat rakamını açıkladı. Buna göre Temmuz'da ihracat 14.1 milyar dolar oldu.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 11:08 - Güncelleme: 01-08-2018 11:08

Temmuz ayı ihracat rakamları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından Ankara’da açıklandı. Buna göre, Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 14 milyar 106 milyon dolar oldu.

Bu sayede 2018 yılı Temmuz ayı, bugüne kadar en çok ihracat gerçekleştirilen Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 7 ayında ihracat yüzde 7 artışla 96,3 milyar dolara, son 12 aylık ihracat da yüzde 8,1 artışla 163,3 milyar dolara çıktı. Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler, yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayii, yüzde 64 ile gemi ve yat, yüzde 60 ile çelik oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • eren 01 Ağustos 2018 11:12 Uçuyoruz yani.Aman aman nazar değmesin.Millet uyusun yeterki.

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