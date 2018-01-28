Kritik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

Kritik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı harekâtının 9. gününde PKK/PYD/YPG'nin gizli tünellerinin, beton kulelerinin, koruganlarının bulunduğu Burseya Dağı ele geçirildi. Bölgede bazı YPG'li teröristlerin sağ olarak yakalandığı belirtiliyor.Sosyal medyada sağ yakalanan YPG'lilere ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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Kritik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

Daha önce sağ ele geçirilen 7 terör örgütü üyesi Türkiye'ye getirilerek hâkim karşısına çıkarılmıştı. Öte yandan Burseya Dağı'nda ele geçirilen mevziler de görüntülendi. Burseya Dağı'nda gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Görüntüde terör örgütünün beton kulesi görülüyor. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hale getirildi.

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Kritik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.27 sıralarında ele geçirildi.
Terör örgütünden alınan kulenin üzerine Türk bayrağı dikildi. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Burseya Dağı'nı terörden temizleyen TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin'i işgal eden terör örgütünün hendek ve tünel ağlarındaki el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzaklara karşı arama imha faaliyetiyle çevre güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

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Kritik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi.

Sabah saatlerinde başlayan operasyonda öncü görev alan TSK seçkin komando birlikleri ile ÖSO bünyesindeki 3. Kolordu, ele geçirilen zirveyi terör örgütünün yeniden geri alma amaçlı olası saldırılarına karşı tahkim çalışmalarını da icra ediyor. Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışlarıyla vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 14 köy, biri köy altı yerleşim ve 4 stratejik tepe kurtarılmış oldu. TSK ve ÖSO unsurları, son olarak Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan arındırdı.

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