Kritik maç öncesi şok karar: Fener'in yıldızı kadro dışı!

Fenerbahçe'de Yassine Benzia kadro dışı kaldı. Cezayirli oyuncu Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı. Sezon başı Lille'den kiralık olarak takıma katılan Benzia, derbinin ardından karşılaşmada oyundan çıkmasını eleştiren küfürlü bir paylaşım yapmıştı. Benzia, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra ise silmişti.

Benzia, derbinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, "Her zaman ben. B****n bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

KADROYA ALINMADI

Son olarak bu hareketi yapan Benzia, idari karar sonrasında Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin devre arasında oyundan çıkan Yassine Benzia, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özür dilemişti.

Benzia, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ''Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. Kulübümüzden, Başkanımızdan, sportif direktörümüzden, bütün teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim'' sözlerini kullandı.