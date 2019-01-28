Kritik isim Türkiye'ye geliyor BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Ankara'ya geliyor. Pedersen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, bugün de gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti