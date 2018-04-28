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Kritik isim ABD'ye kargo gönderirken yakalandı!

Kritik isim ABD'ye kargo gönderirken yakalandı!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Adil Öksüz'ün yeğeni, yurt dışına evrak gönderirken gözaltına alındı. Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilen Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 10:33 - Güncelleme: 28-04-2018 10:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmalarda aranan Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün ABD'ye kargo göndereceğini tespit etti. 13 Nisan günü kargoyu göndermek için gelen Öksüz, gözaltına alındı. Kargo paketini incelemeye alan polis, örgütün Üsküdar İl imamı olarak anan Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, ve çocuğu Z.Ş'ye ait evraklara el koydu. Emniyette ifadesi alınan Esmaül Hüsna kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve firari Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla kargoyu göndermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Esmaül Hüsna Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Nisan 2018 10:38 Ismi bile mübarek.sahi bizim sır küpümüz dunyanin dort bir yanindan fetocu getiriyordu bunu neden getirmiyor.artik bunun AKP. Li olduğu kesinleştimi.?

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