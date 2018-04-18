Kritik görüşme başladı Erdoğan - Bahçeli zirvesinden ilk görüntüler geldi

Türkiye genel seçimlere normal şartlarda 3 Kasım 2019 tarihinde gidecek. Ancak dün MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında gündemin rotasını değiştiren bir 'erken seçim' isteğinde bulundu. Bahçeli, "Türkiye 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimi bekleyemez. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili seçimini 26 Ağustos'ta yapalım" dedi.

Bu açıklamanın ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a döndü. Erdoğan son dakikada haberdar olduğu bu erken seçim isteği üzerine 'zirve' kararı aldı. O zirve bugün Beştepe'de gerçekleşiyor Şimdi herkes zirveden çıkacak erken seçim kararını ve tarihini bekliyor. İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler...