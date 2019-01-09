Kripto FETÖ'cülere operasyon: Gözaltılar var!

GÜMÜŞHANE Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Gümüşhane, Kayseri, Bursa, Ankara, Manisa, İzmir ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 asker gözaltına alındı.
Gümüşhane'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Astsubay O.K. tutuklanırken, yüzbaşı N.Y., uzman çavuşlar G.B. ve M.H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Astsubay A.K. hakkında ise ek gözaltı kararı alındığı bildirildi.
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