Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana öldü

İkisi de çalışan Melike- İbrahim Memiş (40) çifti, üçüncü bebekleri Melisa Tuana'yı Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki kreşe teslim etti. Saat 14.00 sıralarında yemek yedirilen bebek, uykusu gelince, kreş çalışanları tarafından dinlenme salonundaki yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra istifra eden bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni, moraran bebeği kendine getirmek istese de başarılı olamadı.

