Kreşte skandal görüntü! Öğretmen yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü

İskenderun'da özel bir kreşte iddiaya göre M.K. isimli yardımcı öğretmen çocukları sıraya diziyor, yaramazlık yapan 2-3 yaşlarındaki bir çocuğu arkadaşlarına dövdürüyor. Çocuklara nasıl şiddet uygulayacaklarını da anlatan sözde öğretmen, onlara nasıl tekme ve tokat atacaklarını da gösteriyor.

SIRAYLA DÖVDÜRDÜ İddiaya göre olay anında okul müdürü ve sınıf öğretmeni okulda değil. Sınıfta yaramazlık yaptığı iddia edilen bir çocuk, önce yardımcı öğretmen tarafından azarlanıyor. Ardından diğer çocukların sırayla o çocuğu dövmesini istiyor.

NASIL TEKME TOKAT ATACAKLARINI GÖSTERDİ Ne olup bittiğinden habersiz çocuklar, sınıf arkadaşına tekme tokat vuruyor. Dahası yardımcı öğretmen çocuklara nasıl tekme ve tokat atması gerektiğini gösteriyor.

“GÖRÜNTÜLERİ SİLDİLER” Sözcü'den Turgut Erat'ın haberine göre olay 2016 yılı Haziran ayında gerçekleşiyor. Sözcü Gazetesi WhatsApp İhbar Hattı’na görüntüleri gönderen velilerin iddiasına göre kamera görüntüleri okul bilgisayarından silindi. Bu nedenle dava süreci devam ederken son görüntü polis tahkikatının ardından mahkeme sürecinde velilerin eline geçti.

ÖĞRETMENE 5 BİN KREŞE 16 BİN LİRA CEZA Ailelerin iddiasına göre Aile Bakanlığı’nın devreye girmesiyle çocuklara şiddet uygulatan yardımcı öğretmene 5 bin, kreş sahiplerine ise 16 bin lira ceza uygulandı. Ailelerin açtığı tazminat davalarının sonuncu duruşması 9 Temmuz’da görülecek.

  • Güncel 30 Nisan 2018 17:15
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