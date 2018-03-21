  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kredili konut satışlarında dikkat çeken düşüş

Kredili konut satışlarında dikkat çeken düşüş

Türkiye genelinde, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.8 azalarak 27 bin 916 adete geriledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-03-2018 10:57 - Güncelleme: 21-03-2018 10:57

Türkiye genelinde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 azalarak 95 bin 953’e indi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.1 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı yüzde 32.4 arttı
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.4 artarak 1,729 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat’ta ilk sırayı 604 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 415 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Bursa, 84 konut satışı ile Yalova ve 71 konut satışı ile Trabzon izledi.

En çok satış Irak vatandaşlarına
Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 308 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 178 konut ile Suudi Arabistan, 128 konut ile Rusya Federasyonu, 122 konut ile İran ve 118 konut ile Afganistan izledi.

İllere göre satışlar
İstanbul 16 bin 247 konut satışı ve yüzde 16.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 686 konut satışı ve yüzde 10.1 pay ile Ankara, 5 bin 695 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Diğer konut satışları
Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.4 artarak 68 bin 37 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 düşerek 43 bin 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45.6 oldu.

İkinci el konut satışları
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 azalarak 52 bin 240 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 740 konut satışı ve yüzde 16.7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53.8 oldu. Ankara 6 bin 463 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 510 konut satışı ile İzmir izledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kredili konut satışlarında dikkat çeken düşüş haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro