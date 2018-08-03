Kredi kartına taksit sayıları değişiyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlandı.
Buna göre kredi kartına taksit sayılarındaki değişiklik şu şekilde. KREDİ KARTI TAKSİT SAYILARI KUYUM - 4, ELEKTRONİK EŞYA - 3, BİLGİSAYAR - 6, HAVA YOLLARI - 6, TAŞIMACILIK - 6, KONAKLAMA - 6, SAĞLIK - 9,
KONUT KREDİLERİ / SINIR YOK, EĞİTİM VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ - SINIR YOK, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA OLAN BORÇ - SINIR YOK, TAŞIT KREDİLERİ - 48 AY, TÜKETİCİ KREDİLERİ -36 AY, CEP TELEFONU, TABLET VE BİLGİSAYAR ALIMI İÇİN KULLANILAN KREDİLER - 12 AY
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlandı.
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