Kredi kartı yapılandırma Erdoğan müjdesini verdi ama

Kredi kartı borçlarını sevindiren açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan''dan gelmişti. Kredi kartı borçlarının Ziraat Bankası'nın kullandıracağı düşük faizli kredi ile yapılandırılarak tek çatı altında toplanmasına yönelik uygulama kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan yaklaşık 2.5 milyon kişide heyecana yol açtı.

Aylık yüzde 1.10 faiz

Ağırlıklı 5 ile 10 bin TL arasında değişen borçları kapsayan birleştiren krediye yönelik Ziraat Bankası da detayları açıkladı. Bankadan yapılan duyuruda; kredi kartı borçlusuna 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi kullandıracağı belirtildi.

En önemli şart: Takibe düşmemek

Düşük faizli kredi ile kart borcunu yapılandırmak isteyenler için en önemli şart ya asgari ödemeyi yapmak ya da borcunu geciktirmiş ama takibe düşmemiş olmak şeklinde. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle ödeme güçlüğü çeken vatandaşları kapsayan uygulamada borçlarını kapatanların bir gelirinin olması ve bunu gösterebilmesi de gerekiyor. Ayrıca yine yapılandırma kapsamında gerek görülmesi halinde kefil de aranıyor.

Ziraat Bankası kredi kampanyası kimler alabilecek?

Bankalar direniyor

Yeni Şafak'ın konuya ilişkin derlediği habere göre, çok sayıda kişi şubelerde kendilerine çıkarılan zorluklardan dolayı sitem etti. Bir nevi milyonlarca kredi kartının iptali anlamına da gelen yapılandırma için Ziraat Bankası'ndan aldığı evrakı borçlu olduğu bankaya getirerek imzalatmak isteyenleri bankalar komik gerekçelerle vazgeçirmeye çalışıyor.

Bunun arka planına ise kredi kullanacak borçluların kredi kartlarının tamamen kullanıma kapatılacak olması yatıyor. İşte bu yüzden portföylerinden binlerce kişinin bir anda silinmesini istemeyen bankalar tabiri caizse ayak sürüyor. Hatta bazı bankalar Ziraat Bankası’na yakın oran ve vadelerle müşterilerine borç yapılandırma yapabileceğine yönelik mesaj da atmaya başladı. Öte yandan krediler ile yapılandırılacak kart borçları yeni harcamaların da önünü açacak.Bu da bankalar için avantajlı bir durum oluşturmuş olacak.

Borçular iki arada kaldı

Kredi kartı yapılandırması için gittiği Ziraat Bankası'ndan aldığı belgeyi borçlu olduğu bankaya imzalatmak için götüren Hakan Vinçli kendisine ''Bankaya gittiğimde bu kağıt yasal değil bizim kağıdımızı götür dediler, o bankanın kağıdına da Ziraat Bankası yasal değil diyor.'' derken, kredi kartı borcuna ilişkin yapılandırma kredisinin onaylandığını belirten İlke Dolapcıoğlu ise ''Ziraat Bankası'ndan kredim onaylandı. Ama kartların kapanması gerek.Bunun için diğer bankalar borçlar ödenmeden kapatmam diyor, Ziraat Bankası kapatma olmadan ödemem diyor.'' şeklinde konuşarak iki arada bir derede kaldığını belirtiyor.

Ziraat Bankası evrak şartını iptal mi etti?

Bankaların müşteri kaybetmemek adına gerekli evrakları vermemesi üzerine Ziraat Bankası’nın harekete geçerek diğer bankalardan alınması gereken evrakı iptal ettiği ifade ediliyor.

Ziraat Bankası'nın sosyal medyadaki destek hesabından ''Kredi başvurularınızı geçerli kimlik kartınız, gelir belgeleriniz ve en son 31/12/2018 tarihli harcamalarınızı içeren diğer banka kredi kartı ekstreleriniz ile tüm Ziraat Bankası Şubelerinden yapabilirsiniz.'' şeklinde paylaşım yapılıyor.

Kredi puanı eleştirisi

Sadece borçlu bankalar değil borç yapılandırma için başvurulan Ziraat Bankası şubelerinde vatandaşlara verilen ret gerekçeleri de eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kimi 10 yıldır düzenli aldığı nafakanın gelir sayılmamasından kimi emekli maaşının söz konusu bankadan alma şartından dolayı sitem ederken kimisi ise kendisinin kredi puanı yüzünden geri çevrilmesini ''Zaten durumum olsa zamanında öder puanımı düşürmezdim'' sözleri ile eleştiriyor.