Kredi kartı şeklinde bedelli künyesi yaptılar

Bursa'da hediyelik ürünler tasarlayan firma, bedelli askerlik yasasından yararlanacaklar için kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti.

Kredi kartı şeklinde bedelli künyesi yaptılar

Bursa'da hediyelik ürünler tasarlayan firma, bedelli askerlik yasasından yararlanacaklar için kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti. İnternette 20 TL'den satışa sunulan künyelere talep yoğun oldu.

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Kredi kartı şeklinde bedelli künyesi yaptılar

'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa ile bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyenler, 21 gün temel askerlik eğitimi alarak yararlanabilecek.

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Kredi kartı şeklinde bedelli künyesi yaptılar

Bedelli askerliğin komisyonda kabul edilmesinin hemen ardından firmalar, bedelli askerlikten yararlanacaklar için özel ürünler tasarlamaya başladı. Bursa'da faaliyet gösteren firma, bedelliden yararlanacaklar için özel künye üretti. Kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartı şeklinde tasarlanarak internette 20 TL'den satışa sunulan künyeler, ilgi gördü.

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Kredi kartı şeklinde bedelli künyesi yaptılar

Firma sahibi Birol Çil, 17 yıldır kişiye özel hediyelik ürünler tasarlayıp ürettiklerini söyledi. Çil, üzerinde 'Bedelli kart' ve isim yazan, ayrıca kredi kartı numarası ile çip bulunan künyelerin ilgi gördüğünü; ancak 'Bedelli askerlik' ve '21 gün' ibareleri bulunan künyenin daha çok satıldığını belirtti.

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