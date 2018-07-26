Kredi kartı şeklinde bedelli künyesi yaptılar

Bursa'da hediyelik ürünler tasarlayan firma, bedelli askerlik yasasından yararlanacaklar için kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti.

Bursa'da hediyelik ürünler tasarlayan firma, bedelli askerlik yasasından yararlanacaklar için kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti. İnternette 20 TL'den satışa sunulan künyelere talep yoğun oldu.



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'Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa ile bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyenler, 21 gün temel askerlik eğitimi alarak yararlanabilecek.



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Bedelli askerliğin komisyonda kabul edilmesinin hemen ardından firmalar, bedelli askerlikten yararlanacaklar için özel ürünler tasarlamaya başladı. Bursa'da faaliyet gösteren firma, bedelliden yararlanacaklar için özel künye üretti. Kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartı şeklinde tasarlanarak internette 20 TL'den satışa sunulan künyeler, ilgi gördü.



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