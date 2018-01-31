Kredi kartı internet onayı online alışverişe veto başladı

Kredi kartı internet onayı için son gün bugün. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına göre 31 Ocak 2018’ye kadar internet onayı vermeyenin kredi ve banka kartları, online alışverişe kapatılacak.

Daha önce 17 Ağustos 2017 tarihi son başvuru olarak belirlenmiş ancak süre, 31 Aralık 2017’ye kadar uzatılmıştı. Kredi kartı internet onayı işlemi ardından 31 Ocak 2018 tarihine uzatıldı. Peki kredi kartı internet onayı nasıl yapılır?

HANGİ İŞLEMLERE KAPATILACAK: Kart sahibinin aksi yönde açık talebinin bulunmadığı durumlarda, bireysel banka kartı ve kredi kartları, yurtiçi ve yurtdışı sitelerden yapılan tüm elektronik ticaret işlemlerine kapatılacak. E-ticaret alışverişleri, mobil uygulama ödemeleri, online film ve müzik gibi abonelik sistemine sahip olan işlemlerde kartlar kullanılmayacak.

KREDİ KARTLARI ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇTIRILIR: Kart sahiplerinin kartlarını e-ticaret işlemlerinde kullanmaya devam edebilmesi için ilgili kart bankası ile iletişime geçmesi gerekiyor. Bunun için 3 yöntem var. Kullanıcıların ilgili bankanın mobil veya internet şubesindeki ayarlar kısmından elektronik ticaret işlemine onay vermesi gerekiyor. İnternet ve mobil bankacılık kullanmayanlar ise şubeye giderek veya telefon bankacılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.

ÖDEME TALİMATLARI NE OLACAK: Ödeme talimatları kapatılmayacak. Kartlar ile verilen ödeme talimatları (mail order, telefon order) kapsam dışında tutuluyor. Yani onay vermeseniz de kartınızı bu işlemlerde kullanmaya devam edebileceksiniz. Örneğin; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımlarınız için kartınızdan verdiğiniz talimatlar varsa etkilenmeyeceksiniz.

31 OCAK'TAN SONRA DA İNTERNET ALIŞVERİŞİNE AÇTIRILABİLİR: 31 Ocak 2018 olarak belirlenen uygulamaya geçiş tarihi sonrasında da kart sahiplerinin kartlarını internet işlemlerine açmak için onay vermesi ya da tercihlerini değiştirmesi halinde internete açık kartını kapalı, kapalı kartını açık hale getirmesi her zaman mümkün olacak

17 Ağustos 2017'de son bulacak onay süresi ilk önce 31 Aralık'a daha sonra da 31 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni bir süre uzatımının daha olmayacağı onay işleminde 14 milyon kart sahibine BDDK ve bankalardan uyarı mesajları geliyor. Aşğıdaki işlemleri yaparak kredi kartı internet onayı işleminizi tamamlayabilirsiniz.

KARARIN SEBEBİ DOLANDIRICILIK: BDDK alınan bu kararın gerekçesi olarak yaşanan dolandırıcılık olaylarını göstermişti. Kartlarını internet alışverişinde kullanmayan ancak dolandırıcıların hedefi olan ve zarara uğratılan vatandaşların sayısında yaşanan artış nedeniyle bu kararın alındığı belirtilmişti.

HANGİ KARTLARI KAPSIYOR: Bireysel müşterilere verilmiş ve verilecek tüm banka ve kredi kartları kapsam içinde. Belirtilen geçiş süresi sonunda düzenlenecek olan bireysel banka kartı ve kredi kartları kart sahiplerine, e-ticaret işlemlerine kapalı olarak gönderilecek. Mevcut kartlar da eğer onay verilmediyse, online işlemlere kapatılacak.