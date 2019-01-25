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Kredi kartı borçlarında yeni gelişme vade uzatıldı konut ve taşıt kredileri de değişti

Kredi kartı borçlarında yeni gelişme vade uzatıldı konut ve taşıt kredileri de değişti

BDDK kedi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı. Tüketici kredilerinde limit kredi kartı borç bakiyesi kadar olacak. Konut ve taşıt kredilerinde de değişliğe gidildi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 08:59 - Güncelleme: 25-01-2019 08:59

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kamu bankaları tarafında kredi kartı borçlarına yönelik verilen tüketici kredisi için yönetmelik değişikliğine gitti.

BDDK kamu bankalarının kredi kartı borçlarının kapatılması için tüketici kredisi vermeye başlaması sonrasında tüketici kredilerinde vade düzenlemesini değiştirdi. 

Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bankaların bu amaçla vereceği tüketici kredilerinde vade 60 aya kadar uzayabilecek.  Tüketici kredilerinde limit kredi kartı borç bakiyesi kadar olabilecek. 

KAMU BANKALARI İÇİN SINIRLAMA KALKTI
Aynı zamanda Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelikle, kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemler başlıklı maddede değişikliğe gidildi.

Buna göre; sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazine’ye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ’ye ve merkezi yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerine ait bankalara kullandırılan krediler, bankacılık kanun ile belirlenen “kredi sınırları”na dahil olmayacak.

FİNANSMAN ORTAKLIKLARI DİKKATE ALINMAYACAK
Bankacılık kanununda yer alan “kredi sınırlamalarına dahil olmayan işlemler” başlıklı 55. madde uyarınca, bankalarının risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen finansman ortaklıkları dikkate alınmayacak.

Yönetmeliğin konut ve taşıt kredilerinde teminat oranlarına ilişkin hükümlerinde de değişiklik yapıldı.

KREDİ TEMİNAT ORANLARI BELİRLENDİ
Buna göre; tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı; enerji performansı A sınıfı olan konutlar için yüzde 90’ı, enerji performansı B sınıfı olan konutlar için yüzde 85’i aşamayacak.

TAŞIT KREDİSİNDE LİMİT ARTIRILDI
Yönetmelikle, taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranına ilişkin sınırlama 100,000 TL’den, 120,000 TL’ye çıkarıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ali tezel 25 Ocak 2019 09:39 bankalar vermiyor puan düşük filan diye insanları kandırmayın..kart borcu olan zaten sıkıntıda olan insanlar elbette kredi puanı düşük olacak...bankacı çoğuna vermiyoruz uydurma yasa diyor açıkça..

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