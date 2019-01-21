Kredi çekmek isteyenlere sevindiren haber kamu bankaları 6.4 milyar kredi verebilecek

Merkez Bankası yaptığı bir değişiklikle kamu bankalarının seçim öncesinde kredi vermesini kolaylaştıracak bir adım attı. Merkez Bankası zorunlu karşılık yatırma limitlerini değiştirdi, kamu bankalarını kapsam dışı bıraktı.

Kredi çekmek isteyenlere sevindiren haber kamu bankaları 6.4 milyar kredi verebilecek

Merkez Bankası, bankaların tasarruf sahiplerinden topladığı mevduatlara uyguladığı zorunlu karşılıklarda kritik bir değişiklik yaparak kamu kurumlarına ait paraları kapsam dışında bıraktı. Bu değişiklik sayesinde kamu bankaları seçim öncesinde istediği kişi ya da şirketlere verebileceği yaklaşık 6.4 milyar liralık yeni bir kredi imkanı doğdu.

17
Kredi çekmek isteyenlere sevindiren haber kamu bankaları 6.4 milyar kredi verebilecek

SÖZCÜ'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Bankalar tasarruf sahiplerinden faiz vererek topladığı mevduatların tamamını kredi olarak kullandıramıyor. Çünkü Merkez Bankası, bankaların topladığı bu paraların yüzde 1.5 ile yüzde 8'lik kısmını ‘zorunlu karşılık' olarak bankalardan alıyor.

27
Kredi çekmek isteyenlere sevindiren haber kamu bankaları 6.4 milyar kredi verebilecek

Halen vadesiz ya da 3 aya kadar vadeyle bankaya yatırılan TL mevduatlara yüzde 8 oranında zorunlu karşılık uygulanıyor. Vade uzadıkça karşılık oranı yüzde 1.5'e kadar düşüyor.

37
Kredi çekmek isteyenlere sevindiren haber kamu bankaları 6.4 milyar kredi verebilecek

100 BİN TL’NİN 8 BİN TL’Sİ MERKEZ BANKASI’NA
Dolayısıyla örneğin tasarruf sahibi mevduat hesabı açtırıp 100 bin lirasını bankaya 3 ay vadeyle yatırdığında, banka bu paranın 8 bin lirasını Merkez Bankası'na gönderiyor, geriye kalan 92 bin lirasını tüketici ya da ticari kredi olarak kişi ya da şirketlere kullandırıyor.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro