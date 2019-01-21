Kredi çekmek isteyenlere sevindiren haber kamu bankaları 6.4 milyar kredi verebilecek

Merkez Bankası yaptığı bir değişiklikle kamu bankalarının seçim öncesinde kredi vermesini kolaylaştıracak bir adım attı. Merkez Bankası zorunlu karşılık yatırma limitlerini değiştirdi, kamu bankalarını kapsam dışı bıraktı.

Merkez Bankası, bankaların tasarruf sahiplerinden topladığı mevduatlara uyguladığı zorunlu karşılıklarda kritik bir değişiklik yaparak kamu kurumlarına ait paraları kapsam dışında bıraktı. Bu değişiklik sayesinde kamu bankaları seçim öncesinde istediği kişi ya da şirketlere verebileceği yaklaşık 6.4 milyar liralık yeni bir kredi imkanı doğdu. Twitter

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SÖZCÜ'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Bankalar tasarruf sahiplerinden faiz vererek topladığı mevduatların tamamını kredi olarak kullandıramıyor. Çünkü Merkez Bankası, bankaların topladığı bu paraların yüzde 1.5 ile yüzde 8'lik kısmını ‘zorunlu karşılık' olarak bankalardan alıyor. Twitter

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Halen vadesiz ya da 3 aya kadar vadeyle bankaya yatırılan TL mevduatlara yüzde 8 oranında zorunlu karşılık uygulanıyor. Vade uzadıkça karşılık oranı yüzde 1.5'e kadar düşüyor. Twitter

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