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Kredi alanlar için Yargıtay'dan flaş masraf kararı!

Kredi alanlar için Yargıtay'dan flaş masraf kararı!

Yargıtay, bankadan kullanılan krediler için çeşitli adlar altında kesilen masrafların iadesi talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, bankanın ancak kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği, belgelendirilmeyen masrafları talep edemeyeceği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 14:52 - Güncelleme: 03-04-2018 14:52

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, kullanılan krediler için  çeşitli adlar altında kesilen masrafların iadesi talebiyle açılan davayı reddeden  yerel mahkeme kararını bozdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Antalya'da yaşayan Ramazan  Güney, bir bankadan kullandığı krediler nedeniyle değişik adlar altında yapılan  kesintilerin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Başvurusu reddedilen Güney, Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali ile  belirlenebilir olduğunda artırılmak üzere 1 liranın tahsili istemiyle mahkemeye  başvurdu.

Serik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, kredi kullanımı sırasında 220 ve 250  lira olmak üzere masraf kesildiği, bunun kullanılan kredi miktarları ile  karşılaştırıldığında tüketici aleyhine dengesizlik oluşturmadığı gerekçesiyle  davayı reddetti.

Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması  talebiyle temyiz edildi. İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel  mahkemenin kararını bozdu.

SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HÜKÜMSÜZDÜR
Bozma kararında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesinde "Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar"ın düzenlendiği anlatıldı. Kararda, söz konusu kanun maddesinde "Haksız şart, tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür." düzenlemesinin yer aldığına  işaret edildi.

BELGELENDİRMEDİĞİ MASRAFLARI İSTEYEMEZ
Davacının iki ayrı ihtiyaç kredisi kullandığı ve değişik adlarla  kesintiler yapıldığı belirtilen kararda, şöyle denildi:

"Banka tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı  bulunduğu anlaşılmakta ise de somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı da gözetildiğinde, bankanın ancak kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği, belgelendirmediği masrafları isteyemeyeceği, davalı bankanın davacıdan tahsis ücreti ve dosya  masrafı adı altında alınan masrafların zorunlu olduğu hususunda dosyaya herhangi  bir belge sunmamış olduğu görülmekle, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken  yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Yargıtay  Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin açıklanan bu nedenle  kabulü gerekmiştir."

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