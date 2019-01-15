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Kravatlı insanlardan bıktı keçi çiftliği kurdu

Kravatlı insanlardan bıktı keçi çiftliği kurdu

Yurt dışında eğitim görüp inşaat Mühendisi olan Sivaslı girişimci, uzun yıllar uluslar arası şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra, kravattan sıkıldığı için dede topraklarına dönerek keçi yetiştirmeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 11:51 - Güncelleme: 15-01-2019 11:51

Sivas’ın İmranlı İlçesine bağlı Çukuryurt Köyü’nde doğan Yılmaz Aslan, önce İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim gördü ardından Almanya Bielefeld Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Yurt dışında yöneticilik yaptı
Yaklaşık 8 yıl uluslar arası bir şirketin yurt dışında yöneticiliğini yaptı. Takım elbiseli ve kravatlı insanlardan bıkarak dede toprakları olan İmranlı’ya dönme kararı aldı. Aslan şimdi kurduğu keçi çiftliği ile geçmişte dedesinin kuzu yaydığı meralarda modern hayvancılık yapıyor.

Devlet desteği ile kurdu
Aslan, hazırladığı keçi çiftliği projesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurdu. Projesi kabul edilen Aslan’a yüzde 75 destekli AB katkısı ve yüzde 25 Türkiye Cumhuriyeti katkılı destek sağlandı. Aldığı destek ile dedesinden kalan 25 bin metrekarelik alanda çiftlik kuran Aslan, Ankara’dan getirdiği damızlıklarla Saanen keçisi yetiştirmeye başladı. Bir yılda 250 hayvanlık sürü oluşturan Aslan, keçilerden sağdığı süt ile elde ettiği organik peyniri tesisin önünde bulunan satış noktasında müşterilerine sunmayı hedefliyor.

Kravatlı insanlardan bıkınca
Kurduğu aile şirketiyle yıllar sonra yeniden özüne döndüğünü söyleyen Aslan, dedesinin kuzularını yaydığı meralarda kendi kuzularını güttüğünü belirtip, “Kravatlı insanlardan bıktığım için doğaya dönmek istedim. Eşim ve kızımla yaptığım İsviçre ziyaretimde dağlarda gördüğüm Saanen keçilerinden sonra bu konu üzerine uzun araştırmalar yaptım. Dedemin topraklarında onun kuzularını yaydığı meralarda ben de kendi kuzularımı yaymak için tesisi özellikle buraya açmak istedim. İlk beş yıl içerinde bu bölgeyi Saanen keçisi üretim bölgesi yapmak istiyorum” dedi.
Keçilere annelik yapıyor
Keçilerin doğduktan sonra iki gün annelerinin yanında kaldıklarını belirten Aslan; “Bunlar şuan 3 aylık. 2 gün annelerinin yanında kalıp ağız sütünü aldıktan sonra tüm bakımlarını biz üstleniyoruz. Artık onların anneleri biz oluyoruz” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MB 15 Ocak 2019 12:07 Kravattan bıkmak başka şey, kravatlı insanlardan bıkmak ayrı şey..Haberin başlığı çok art niyetli bir başlık olmuş.

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