Kraliyetinin ailesinin aykırı güzeli üstsüz güneşlendi

Tam bir moda tutkunu olan ve ünlü moda markalarının partilerinde boy gösteren Leydi Amelia, 'kraliyet ailesinin en güzeli' ve 'kraliyet ailesinin en aykırı ismi' olarak da anılıyor. Son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı sıra dışı fotoğraflarla da adından söz ettiren güzel kadının tatil fotoğrafları deprem etkisi yarattı.
ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ: İbiza tatilinde görüntülendiğini bile bile üstsüz güneşlenmekten çekinmeyen genç kraliyet üyesi kendisini görüntüleyen gazetecelere sadece dil çıkardı. Arkadaşlarıyla saatlerle güneşlenen genç leydi, üstsüz denize girdi ve yemek yedi. Lady Amelia'nın bu fotoğraflarına kraliyet ailesinin ne tepki vereceği ise merak konusu.
Leydi Amelia, Kraliçe Elizabeth'in kuzeni Prens Edward'ın torunu. Ayrıca Prens Harry ve Prens William'ın da uzaktan kuzeni.
Leydi Amelia, Edinburgh Üniversitesi'nde Fransızca ve İtalyanca eğitimi görüyor. 2016 yılında bir dergiye kapak olduktan sonra ünlenen genç kadın, 'Kraliyetin en güzel üyesi' olarak anılıyor.
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