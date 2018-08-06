Kraliyetinin ailesinin aykırı güzeli üstsüz güneşlendi

İngiliz kraliyetinin en genç ve aykırı isimlerinden Leydi Amelia, İbiza tatilinde görüntülendiğini bile bile üstsüz güneşlenmekten çekinmeyen genç kraliyet üyesi kendisini görüntüleyen gazetecilere sadece dil çıkardı.

Tam bir moda tutkunu olan ve ünlü moda markalarının partilerinde boy gösteren Leydi Amelia, 'kraliyet ailesinin en güzeli' ve 'kraliyet ailesinin en aykırı ismi' olarak da anılıyor. Son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı sıra dışı fotoğraflarla da adından söz ettiren güzel kadının tatil fotoğrafları deprem etkisi yarattı.



Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ: İbiza tatilinde görüntülendiğini bile bile üstsüz güneşlenmekten çekinmeyen genç kraliyet üyesi kendisini görüntüleyen gazetecelere sadece dil çıkardı. Arkadaşlarıyla saatlerle güneşlenen genç leydi, üstsüz denize girdi ve yemek yedi. Lady Amelia'nın bu fotoğraflarına kraliyet ailesinin ne tepki vereceği ise merak konusu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Leydi Amelia, Kraliçe Elizabeth'in kuzeni Prens Edward'ın torunu. Ayrıca Prens Harry ve Prens William'ın da uzaktan kuzeni. Twitter

Facebook

Google Plus

3 6