Kraliyet tacı çalındı!

Soyguncular çaldıkları taç ve asalarlarla kilisenin deniz tarafından sürat teknesiyle kaçtılar. Alarma geçen polis karadan, havadan ve denizden soyguncuları aramaya başladı.

Taç 17.yüzyılda İsveç Kralı Karl IV 'ün eşi Kraliçe Kristina tarafından kullanılmıştı. Kraliyet ailesi tarafından kullanılan eşyaların çok kıymetli paha biçilmez olduğu polis tarafından belirtildi.

Polis katedral yakınında oturan görgü tanıklarıyla görüşüyor. Bu olayda bilgisi olanlardan bilgi vermesini istiyor.