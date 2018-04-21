Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hareketli anlar yaşanıyor. Suudi kraliyet sarayından silah sesleri geldiği bildirildi.

Bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.

Aynı kaynaklar, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü iddia etti.

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