Kraliyet ailesinin üçüncü bebeği dünyaya geldi

Cambridge Düşesi Kate Middleton, bu sabah saatlerinde doğum yapacağı hastaneye gitti. Middleton, eşi Prens William ile birlikte sabah saat 6’da St George's Hastanesi’ne otomobille ulaştı. Londra’daki St George's Hastanesi’nin özel doğum kliniği Lindo Wing’de doğum yapan Middleton için hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İngilizler, yeni doğan taht varisini görmek için hastane önünde beklemeye başladı. Bazı vatandaşlar, Middleton ve Prens William’ın iki çocukları doğduğunda basına poz verdikleri hastane kapısında hatıra fotoğrafı çektirdi. Middleton ve William’ın daha önceki doğumlardan sonra olduğu gibi üçüncü bebekleriyle de doğum sonrası basına poz vermesi bekleniyor.