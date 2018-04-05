Kraliyet ailesinde büyük gerginlik!

Pazar günü İspanya kraliyet ailesi, Paskalya'yı kutlamak amacıyla Mayorka adasında bulunan Palma de Mallorca Katedrali'ne gitti.

Ayinin ardından aile üyeleri henüz Katedral'in içindeyken Kraliçe Letizia ve 79 yaşındaki kayınvalidesi Kraliçe Sofía arasında yaşanan gerginlik kamera görüntülerine yansıdı.

Videoyu yayımladıktan sonra silinen bir Twitter hesabıyla dolaşıma giren görüntüler sosyal medyada büyük olay yarattı.

Görüntülerde Kral Felipe'nin annesi Kraliçe Sofía, iki torunuyla beraber fotoğraf çektirmek için poz vermeye çalışırken görülüyor.

Kral Felipe'nin eşi Kraliçe Letizia ise kollarının altına torunları 10 yaşındaki Sofía ve 12 yaşındaki Leonor'u alan Kraliçe Sofía'nın sürekli önüne geçerek fotoğraf çekinmelerine engel oluyor.

Hatta Kraliçe Letizia, kayınvalidesinin kızının omzu üzerindeki elini indirmek için hamle yapıyor, bunun üzerine kayınvalide gelininin kolunu itiyor.

Bu durumu şaşkın bir suratla izleyen Kral Felipe ise iki kadının yanına gelerek bir şeyler söylüyor.

  • Güncel 05 Nisan 2018 09:38
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ramazan 05 Nisan 2018 10:04 bütün dünyanın kralları kraliçeleri prensleri var, bir bizimki lağvedildi. vicdanın kurusun müsebbip

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