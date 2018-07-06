Kraliçenin ziyaret ettiği kışlada seks skandalı!

İngiltere’de Kraliçe Elizabeth'in ziyaret ettiği askeri kışlada seks partisi verildiğini gösteren görüntü ülkeyi karıştırdı. Skandala ilişkin video Kraliçe'nin kışlayı ziyaret ettiği dakikalarda paylaşıldı.

Kraliçenin ziyaret ettiği kışlada seks skandalı!

İngiltere’deki 'The Dragoon Guards Leuchars Station' (Dragon Muhafızları Leuchars İstasyonu) askeri birliğinde çarpıcı bir skandal yaşandı. Olay incelenirken askeri birlik Kraliçe Elizabeth'i ağırladı. Ziyaret ve skandal İngiltere gündemine bomba gibi düştü. Askerler tarafından gerçekleştirilen skandalın görüntüleri WhatsApp aracılıyla tüm askeriyeye yayıldı. Görüntülerde 4 asker ve bir kadın yer alıyordu. Askerler çıplak ve sarhoştu. Kadının ise bir seks işçisi olduğu iddia edildi. Video, birlikteki diğer askerler tarafından kaydedildi.

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Kraliçenin ziyaret ettiği kışlada seks skandalı!

Askerlerin hafta sonu eğlencesine çıktığı ve sarhoş olduğu iddia edildi. Sarhoşluğun cesareti ile kadını gizlice birliğe soktular. Diğerleri müzik ile eğlenmeye devam ederken 4 adam ile kadın soyunmaya ve birlikte olmaya başladılar. Askerler telefonları ile onları çekerken bu 5 kişiye cesaret verdikleri ve kendi aralarında tartıştıkları, arka plandaki müziğe rağmen, videoda duyulabiliyor.

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Kraliçenin ziyaret ettiği kışlada seks skandalı!

Videodaki askerlerin kimlikleri tanımlandı. Bir söylentiye göre, askerler dün gece birlikten atıldı. Bir başka söylentiye göre ise, askerler gözaltındalar. Söylentilerin çıkma sebebi ise Kraliçe II. Elizabeth’in birliğe ziyareti sırasında o askerlerin orada bulunmaması.

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Kraliçenin ziyaret ettiği kışlada seks skandalı!

Kraliçe II. Elizabeth, askeri birliği bugün ziyaret etti. Geçen haftalardaki hastalık durumundan dolayı yapamadığı ziyaretleri bu hafta seri bir şekilde gerçekleştirmeye başladı. Bugün ise The Dragoon Guards’ Leuchars Station’ı ziyaret eden Kraliçe, askerler tarafından selamlandığı geçitten sonra, birliğin başındakiler ile görüştü. Kraliçenin skandaldan haberi olup olmadığı bilinmiyor.

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