Kraliçe'nin kalbini öyle bir çaldı ki: Artık sırtı yere gelmez

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle'ın aile tarafından nasıl karşılanacağı ilk günden beri merak konusuydu.

Bu konuda çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimilerine göre soylu bir aileden gelmemesi bir yana daha önce evlenip boşanmış olduğu için Markle, büyük gelin Kate Middleton'dan bir adımg eriden başlıyordu kraliyet ailesi hayatına. Ama hiç beklenmedik bir tesadüf bütün bu söylentileri boşa çıkardı.

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Şimdi de Buckhingam Sarayı'nın yüksek duvarları ardından yayılan bir başka ididaya göre Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in göz bebeği haline geldi. Daha önce Kate Middleton'ı bir kez bile davet etmediği özel trenine Prens Harry ile birlikte Markle'ı da davet etti Kraliçe 2. Elizabeth. Üstelik bazı etkinliklerde de yeni gelinini yanından ayırmamaya başladı. Peki neden? İşte bunun Kraliçe 2. Elizabeth açısından çok etkileyici ve duygusal bir nedeni var. Twitter

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Meghan Markle, önümüzdeki 4 Ağustos'ta 37'inci doğum gününü kutlayacak. Üstelik de ilk kez kraliyet ailesinin bir üyesi olarak kutlamaka yapacak. İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in onu kendine yakın hissetmesinin sırrı da burada gizli. Yani Meghan Markle'ın doğum tarihinde. Twitter

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