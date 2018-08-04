Kraliçe'nin kalbini öyle bir çaldı ki: Artık sırtı yere gelmez

Bu konuda çok çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimilerine göre soylu bir aileden gelmemesi bir yana daha önce evlenip boşanmış olduğu için Markle, büyük gelin Kate Middleton'dan bir adımg eriden başlıyordu kraliyet ailesi hayatına. Ama hiç beklenmedik bir tesadüf bütün bu söylentileri boşa çıkardı.
Şimdi de Buckhingam Sarayı'nın yüksek duvarları ardından yayılan bir başka ididaya göre Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in göz bebeği haline geldi. Daha önce Kate Middleton'ı bir kez bile davet etmediği özel trenine Prens Harry ile birlikte Markle'ı da davet etti Kraliçe 2. Elizabeth. Üstelik bazı etkinliklerde de yeni gelinini yanından ayırmamaya başladı. Peki neden? İşte bunun Kraliçe 2. Elizabeth açısından çok etkileyici ve duygusal bir nedeni var.
Meghan Markle, önümüzdeki 4 Ağustos'ta 37'inci doğum gününü kutlayacak. Üstelik de ilk kez kraliyet ailesinin bir üyesi olarak kutlamaka yapacak. İşte Kraliçe 2. Elizabeth'in onu kendine yakın hissetmesinin sırrı da burada gizli. Yani Meghan Markle'ın doğum tarihinde.
Çünkü Markle, Kraliçe'nin annesi Ana Kraliçe Elizabeth ile aynı doğum gününü paylaşıyor. 4 Ağustos 1900'de dünyaya gözlerini açan Ana Kraliçe Elizabeth 2002 yılında hayata veda etti. Kraliçe 2. Elizabeth'in Meghan Markle'a duygusal yakınlık hissetmesinin nedeni her ikisinin de 4 Ağustos tarihinde doğmuş olması.
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