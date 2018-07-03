Kraliçe Elizabeth'e cenaze töreni düzenlendi sarayda neler oluyor

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth için cenaze töreni provası düzenlendi. 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in rahatsızlanmasının ardından, bu kararın alındığı belirtildi. London Bridge adı verilen cenaze planına göre, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından 10 gün yas ilan edecek.

Kraliçe Elizabeth'e cenaze töreni düzenlendi sarayda neler oluyor

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth için cenaze töreni provası düzenlendi. 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in rahatsızlanmasının ardından, bu kararın alındığı belirtildi. London Bridge adı verilen cenaze planına göre, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Başbakan Theresa May bir konuşma yapacak ve 10 gün yas ilan edecek.

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Kraliçe Elizabeth'e cenaze töreni düzenlendi sarayda neler oluyor

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapıldı.İngiliz Daily Mail gazetesinin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak. Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi.

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Kraliçe Elizabeth'e cenaze töreni düzenlendi sarayda neler oluyor

Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May'in ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi. London Bridge Planı, Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi.

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Kraliçe Elizabeth'e cenaze töreni düzenlendi sarayda neler oluyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC de, 92 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı. BBC Gazetecilik Akademisi'nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildiği ifade edildi.

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