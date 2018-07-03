Kraliçe Elizabeth'e cenaze töreni düzenlendi sarayda neler oluyor

Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May'in ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi. London Bridge Planı, Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi.