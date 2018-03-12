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Kral Selman’dan yolsuzluk davalarına ilişkin karar!

Kral Selman’dan yolsuzluk davalarına ilişkin karar!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, başsavcılıkta yolsuzlukla mücadele için özel daireler oluşturulmasını onayladı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 01:44 - Güncelleme: 12-03-2018 01:44

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yolsuzlukla mücadelede önemli bir adım attı. Kral Selman, başsavcılıkta yolsuzlukla mücadele için özel daireler oluşturulmasını onayladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, kurulacak özel dairelerin doğrudan başsavcı ile bağlantısının bulunacağı bildirildi. 

Başsavcı Şeyh Suud Bin Abdullah El Mucib konuya ilişkin açıklamasında, kararın her şekliyle yolsuzlukla mücadele ve kamu malını koruma çerçevesinde alındığını ifade etti. Kral ve veliaht prensin yolsuzlukla mücadeleye devam edeceğini sözlerine ekleyen Başsavcı Mucib, Kral Selman’ın onayından önce Kamu İstihdam Suçlarının yolsuzluk davalarına baktığını bildirdi. 

Kral Selman 2017 yılında yayımlanan kraliyet kararnamesinde Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması talimatını vermişti. Kararın ardından başlatılan yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı. 

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