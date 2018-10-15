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Kral Selman'dan Erdoğan'da telefon

Kral Selman'dan Erdoğan'da telefon

Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Selman, Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürüldüğü iddia edilen Cemal Kaşıkçı olayının araştırılması için ortak çalışma grubu kurulmasından dolayı teşekkür etti

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 22:57 - Güncelleme: 15-10-2018 00:19

Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili ortak çalışma grubu kurmasından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman’ın, olayın soruşturulması çerçevesinde ortak çalışma grubu oluşturulmasının önemini de vurguladıkları öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Kemal Devtürk 15 Ekim 2018 01:12 Bu kadar yüzsüzlük. utanmazlık, insanların aklıyla lay etmek tarihte görülmemiştir. Bu Yontma taş devrinden kalma, yobaz, gaddar, suratsız kral müsvettesi utanmadan bir de teşekkür ediyor. Hem Gazeteciyi öldürsünler , hem de olayı aydınlatma ayaklarına girsinler. Pes valla. Soytarı kral müsvetteleri.Krallık hakkını nereden almış, bir belge göstersin şirret zalim Vahabi soytarısı.

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