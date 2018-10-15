Kral Selman'dan Erdoğan'da telefon

Kemal Devtürk 15 Ekim 2018 01:12 Bu kadar yüzsüzlük. utanmazlık, insanların aklıyla lay etmek tarihte görülmemiştir. Bu Yontma taş devrinden kalma, yobaz, gaddar, suratsız kral müsvettesi utanmadan bir de teşekkür ediyor. Hem Gazeteciyi öldürsünler , hem de olayı aydınlatma ayaklarına girsinler. Pes valla. Soytarı kral müsvetteleri.Krallık hakkını nereden almış, bir belge göstersin şirret zalim Vahabi soytarısı.