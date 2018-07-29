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KPSS yorumları nasıldı 29 Temmuz KPSS soruları-zor mu?

KPSS yorumları nasıldı 29 Temmuz KPSS soruları-zor mu?

Devlet çatısı altında memur olarak çalışmak isteyenler bugün KPSS alan sınavı son oturumuna girdi. Peki KPSS sınav yorumları nasıl, sorular nasıldı kolay mı zor mu? KPSS 29 temmuz sınavında adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatislik bölümlerinden sınava girdi. Adaylara toplam 120 soru soruldu ve 160 dakika verildi. Peki KPSS yorumları nasıl, sorular nasıldı?

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 12:30 - Güncelleme: 29-07-2018 12:40

KPSS alan sınavı son oturumu bugün yapıldı. 3 oturumla yapılan KPSS sınavı son oturumu sona erdi ve binlerce memur adayı şimdi KPSS 29 temmuz soru cevaplarına kilitlendi. ÖSYM tarafından KPSS soru cevaplarının en geç 5 iş günü içinde erişime açılmadı bekleniyor. KPSS yorumları ve KPSS soru cevapları hakkında en güncel ve yeni yorumlar haberimizde olacak. Siz KPSS yorumlarınızı yazın biz yayınlayalım...

2018 KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN EDER: Hedeflerini gerçekleştirebilmek üzere sınavda ter döken milyonlarca aday KPSS 2018 alan sınavı bölümü Puan Hesaplaması nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramak üzere kolları sıvadı. Diğer taraftan da zorlu sınav maratonunda yerini alacak adaylar tarafından, sınav puanı hesaplamasında yararlanabilecekleri KPSS kaç netin kaç puan yapacağına ilişkin sorgulamalara hız kazandırıldı. İşte, sınavda elde ettiğiniz puanlarınız ve puanınıza karşılık gelen netlerinizle birlikte KPSS alan bilgisi puanı hesaplama işlemini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

KPSS ALAN BİLGİSİ PUANI

55 NET->70 PUAN
62 NET->75 PUAN
72 NET->80 PUAN
84 NET->85 PUAN
91 NET->90 PUAN

SINAVA GİRERKEN ADAYLARDAN BUNLAR İSTENDİ: KPSS başvuru kılavuzuna göre, adayların sınava giderken ‘KPSS Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurması şart. Bunun yanı sıra nüfus cüzdanı veya T.C kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslının da adayların yanında bulunması gerekiyor. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolayca tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla geçerli olmalı. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanlarıyla geçerlilik süresi dolmuş pasaport kabul edilmeyecek. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacak.

SINAVA GİRİŞTE NELER YASAK: Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

* Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

* Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

* Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

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