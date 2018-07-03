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KPSS tercih paraları hangi bankalara yatırılır?KPSS/1 tercih ödeme yerleri

KPSS tercih paraları hangi bankalara yatırılır?KPSS/1 tercih ödeme yerleri

2018 KPSS/1 tercih işlemleri devam ediyor. 5 temmuz perşembe gününe kadar memur adayları KPSS 2018/1 tercihlerini yapacaklar. Peki KPSS/1 tercih paraları nereye, hangi bankalara yatırılıyor? KPSS/1 tercih parası kaç para oldu ve ödemeler online ya da kredi kartı ile ödenir mi?

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 18:00 - Güncelleme: 03-07-2018 18:00

KPSS 2018/1 tercih başvuruları devam ediyor KPSS tercihleri için son gün ise 5 Temmuz olarak belirlendi. Memur, tekniker, mühendis, mimar ve avukat başta olmak üzere birçok alanda sağlanacak olan istihdam kapsamında başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapılacak. KPSS 2018/1 tercih kılavuzu ve adayların tercih işlemlerini gerçekleştirecekleri AİS hakkında detaylı bilgiler

KPSS 2018/1 tercih süreci başladı.  26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2016 KPSS puanlarına göre değerlendirilecek olan kamu adayları, tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarına göre başvurularını gerçekleştirecek. 

KPSS 2018-1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI TIKLA-İNDİR

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

KPSS-2018/1 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

KADRO VE POZİSYON TERCİHLERİ: Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: Adaylar tercihlerini 26 Haziran-5 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 5 Temmuz 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi
mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

BAŞVURU YAPANLARA ÖNEMLİ UYARI: Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi, http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

ÜCRET NEREYE VE NE KADAR YATIRILACAK?

Ödeme Yerleri:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); 
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); 
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); 
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); 
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; 
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); 
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); 
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); 
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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