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KPSS soruşturmasında binlerce kişiye göreve dönüş yolu açıldı

KPSS soruşturmasında binlerce kişiye göreve dönüş yolu açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün en büyük sınav hırsızlığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturmasında hakkında örgütle bağlantısı tespit edilemeyen 3 bin kişiye işe dönüş yolu açıldı.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 10:28 - Güncelleme: 04-08-2018 10:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün en büyük sınav hırsızlığı Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) soruşturmasında toplamda 13 bin şüpheli tespit edilmişti. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın büyük çoğunluğu tamamlandı.

8 bin şüpheli hakkında ise dava açıldı. Sabah Gazetesi'nden Yüksel Temel'in haberine göre, davası görülen büyük çoğunluğu hakkında çeşitli hapis cezaları verildi. KPSS şüphelisi olarak soruşturması devam eden ve kamu kurumundan ihraç edilen ya da açığa alınan bazı şüpheliler OHAL Komisyonu'na başvuruda bulunmuştu.

3 BİN  KİŞİNİN BAĞLANTISI TESPİT EDİLEMEDİ
Dosyalarında hakkında FETÖ ya da başka bir örgütle bağlantısı tespit edilemeyen söz konusu 3 bin kişiyle ilgili OHAL Komisyonu savcılığa yazı yazarak soruşturmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine savcılık süreci hızlandırdı. Şüphelilerin dosyalarında FETÖ ile ve başka bir örgütle bağlantılarını ortaya koyan herhangi bir bulgu bulunamadı. Aynı zamanda soruları çaldıklarına dair somut bir veriye de ulaşılamadı.

İŞE DÖNÜŞ YOLU AÇILDI
Bunun üzerine şüpheliler hakkında takipsizlik kararı yazılmaya başlandı. Kararlar OHAL Komisyonu'na gönderilmeye başlandı. Takipsizlik kararının OHAL Komisyonu tarafından söz konusu kişilerin çalıştıkları kurumlara bildirilmesi ardından bu kişilerin eski görevlerine dönmelerinin yolu da açılmış olacak.

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