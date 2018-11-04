KPSS sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM sonuç açıklaması

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. 7 Ekim'de memur olmak için sınava giren binlerce aday için krtirik bekleyiş devam ediyor. KPSS ortaöğretim sınav sonuç bilgisi sınavdan 1 ay sonra 7 Kasım çarşamba günü ÖSYM AİS sonuç ekranından TC numarası ile sorgulanacak.

KPSS sonuçları için araştırmalar kaldığı yerden devam ediyor. 7 Ekim Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başlayan binlerce kişi, ÖSYM'nin resmi internet sitesine kilitlendi. Peki, KPSS sonuçları yapılan duyurular ve sınav takvimine göre ne zaman açıklanacak? İşte, adayların merakla araştırdığı o detaylar

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK :ÖSYM'nin 7 Ekim tarihinde Türkiye'nin birçok merkezinde gerçekleştirdiği sınavın ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. KPSS sınav sonuçları, sınav takviminde yer alan bilgilere göre 8 Kasım tarihinde Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK: Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.