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KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2018 KPSS lisans sonuç sayfası

KPSS sonuçları ne zaman açıklanır 2018 KPSS lisans sonuç sayfası

KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak araştırmaları hız kazandı. 22 Temmuz'da genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınavına giren memur adayları 130 dakika boyunca ter döktü. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından KPSS sonuçları 31 Ağustos cuma günü açıklanacak.

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 11:20 - Güncelleme: 25-07-2018 11:00

KSS sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM açıklaması. 22 Temmuz'da memur olma hayallerini gerçekleştirmek için binlerce aday KPSS lisans sınavlarına girdi. Sabah ve öğleden sonra oturumu olmak üzere gün içinde 2 sınava giren adaylar toplamda 120 soru cevapları . Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu konuda ÖSYM resmi açıklamayı internet sayfasından duyurdu KPSS sonuçları 31 Ağustos cuma günü açıklanacak. 

2018 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden yayımlanan akademik takvime göre, KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Personeli) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine sunularak 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans sınav sonuçlarına ulaş isteyen memur adayları; yukarıdaki link üzerinden kendi TC. kimlik numaraları ve şifrelerini yazmaları halinde sonuç sistemine giriş işlemini başarıyla gerçekleştirecektir. 

2018 KPSS LİSANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda KPSS Lisans (Kamu Personeli Seçme Sınavı) milyonlarca adayın katılımıyla birlikte 22 Temmuz 2018 tarihinde düzenlendi.

KPSS Lisans birinci oturum olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10.15’te yapılırken, ikinci oturum olan Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14.45’te gerçekleştirildi. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) uygulamasına katılım sağlayacak adaylar için bir sonraki adım olan ÖSYM’nin belirlediği tarihe kadar sınav sonuçlarını bekleme ve bu zaman dilimi içerisinde sınav puanlarını hesaplama süreci başladı. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’nın akabinde yayınlanacak soru ve cevaplar neticesinde, KPSS Sınav Puanı Hesaplama Sistemi üzerinden yaklaşık olarak puanlarını öğrenebilme imkanı elde edebilecek.

2018 KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR: Hedeflerini gerçekleştirebilmek üzere sınavda ter döken milyonlarca aday KPSS 2018 Lisans bölümü Puan Hesaplaması nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramak üzere kolları sıvadı. Diğer taraftan da zorlu sınav maratonunda yerini alacak adaylar tarafından, sınav puanı hesaplamasında yararlanabilecekleri KPSS kaç netin kaç puan yapacağına ilişkin sorgulamalara hız kazandırıldı. 

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET->70 PUAN
62 NET->75 PUAN
72 NET->80 PUAN
84 NET->85 PUAN
91 NET->90 PUAN

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